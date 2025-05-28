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«Эдмонтон» в шаге от финала: большинство в огне, а Скиннер тормозит «Даллас»

«Эдмонтон» в шаге от финала: большинство в огне, а Скиннер тормозит «Даллас»

Не мешают даже травмы. В решающей серии Запада-2025 играют те же команды, что и год назад. И повторяется не только состав участников, но и результат.

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