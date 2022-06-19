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Эксперт: скрывающиеся на заводе «Азот» боевики могут сдаться через 5 дней

Эксперт: скрывающиеся на заводе «Азот» боевики могут сдаться через 5 дней

Украинские военные и иностранные наемники, которые находятся на заводе «Азот», сдадутся через пять дней после того, как закончатся запасы еды и воды, такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает URA.

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