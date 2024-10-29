Миф о «чудо-продуктах» для кишечника: иммунолог развеяла популярное заблуждение

Эксперт рассказала, насколько полезны для пищеварения различные добавки. 123RF/legion-media.ruСчитается, что для улучшения здоровья кишечника как нельзя лучше подходят продукты с добавками пробиотиков и пребиотиков.
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