СКР завершил расследование дела бывшего замглавы Минцифры Паршина о получении взятки

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дело против бывшго гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» Александра Моносова и бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина о коррупции.
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