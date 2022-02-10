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«Никс» готовы обменять любого игрока в составе

«Нью-Йорк» рассчитывает провести как минимум один обмен перед дедлайном. Как сообщает New York Post, «Никс» готовы обменять любого игрока в составе, главными кандидатами называются разыгрывающий Кемба Уокер и защитник Эван Фурнье.

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