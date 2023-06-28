«Сакраменто» проявляет интерес к форварду «Вашингтона» Кайлу Кузме, который отказался от опции игрока в контракте и в июле станет свободным агентом.
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