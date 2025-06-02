Анастасия Решетова заявила, что хочет немного поправиться

Модель призналась, что после просмотра фото захотелось «пойти поесть хачапури» Фото: открытые источники Известная модель и блогер Анастасия Решетова неожиданно призналась, что хочет набрать пару килограммов.
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