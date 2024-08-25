Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова

Бывший участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди Младший, отказавшийся от участия в электоральных процессах ради того, чтобы поддержать экс-главу государства Дональда Трампа, высказался по поводу решения французских властей взять под арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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