Elliott Wave Intraday View on Ten Year Notes (ZN_F) Looking for 10-Year T-Note Futures CBOT:ZN1! Elliottwave-Forecast Short Term Elliott Wave in Ten Year Notes (ZN_F) suggests that the notes has almost reached the extreme area from 4.
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