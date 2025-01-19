Шоу-бизнес: Почему Алексей Воробьёв вычеркнул из жизни собственную мать и теперь называет мамой другую женщину

Кажется, Алексею Воробьёву покоряются любые вершины. Он поёт и пишет музыку, снимается в кино и пишет сценарии, сам снимает клипы и короткометражные ленты, играет на нескольких музыкальных инструментах и даже замахнулся на создание книги.
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