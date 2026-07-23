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Царьград

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В Краснодарском крае стартовал приём заявок на премию губернатора для людей с ОВЗ

В Краснодарском крае стартовал приём заявок на премию губернатора для людей с ОВЗ

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края стартовал приём документов на соискание ежегодных премий губернатора Вениамина Кондратьева, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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