В Краснодарском крае стартовал приём заявок на премию губернатора для людей с ОВЗ

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края стартовал приём документов на соискание ежегодных премий губернатора Вениамина Кондратьева, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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