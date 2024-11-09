Захарова ответила на слова Кулебы о документах насчет поражения Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сообщил, что за несколько дней до начала спецоперации заметил на столе у президента США Джо Байдена документ с описанием поражения Украины.