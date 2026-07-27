Трамп признал незначительные разногласия с Нетаньяху по вопросу Ирана

Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолёта, направлявшегося в штат Мичиган, признал существование разногласий с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
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