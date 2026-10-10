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Бёрнем заявил, что Украина пережила тяжелый день и посочувствовал Зеленскому

Бёрнем заявил, что Украина пережила тяжелый день и посочувствовал Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнем во время переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским посочувствовал ему в свете того, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости смены лидера на Украине.

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