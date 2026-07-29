Врач Устинова: слишком насыщенный чай содержит много кофеина и дубильных веществ

Чай остается одним из самых популярных напитков в мире, и многие задаются вопросами — есть ли принципиальная разница между пакетированным и листовым чаем, и какой из них полезнее? Ответ на них в беседе с "Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии