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Путин поручил повысить пособие беременным студенткам до регионального минимума

Путин поручил повысить пособие беременным студенткам до регионального минимума

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить пособие беременным студенткам очной формы обучения до уровня прожиточного минимума региона, в котором они проживают.

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