Захарова: сегодняшние американцы — самая напуганная нация

Официальный представитель Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, сегодняшние граждане Соединенных Штатов Америки являются самой напуганной нацией, которая страшится высказывать свои мысли.
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