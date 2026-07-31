Новости внутренней и внешней политики в России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Соединенные Штаты не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.