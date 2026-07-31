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Мирошник: США не дадут Украине лицензии на Patriot

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Соединенные Штаты не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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