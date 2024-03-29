Полянский заявил об отсутствии у США права поучать другие страны в СБ ООН

США не имеют права поучать другие страны и упрекать за принятые решения в Совете Безопасности (СБ) ООН, поскольку четырежды применяли вето, что позволяло Израилю уничтожать палестинское гражданское население.
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