Выживший житель Селидово рассказал, что СБУ занимались похищениями людей

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хохлы вас как свиней "воруют" прямо на улице, а потом или на бойню на ЛБС без какой либо подготовки, либо сразу на органы "распотрошат", в любом случае - кирдык, а при этом дальше сидите и ждите своей очереди, когда и за вами и вашими детьми придут.