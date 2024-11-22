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Выживший житель Селидово рассказал, что СБУ занимались похищениями людей

Выживший житель Селидово рассказал, что СБУ занимались похищениями людей

Житель Селидово рассказал, что СБУ занималась похищениями людей под угрозой оружия.Служба безопасности Украины (СБУ) похищала людей в Селидово (ДНР), угрожая им оружием.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Хохлы вас как свиней &quot;воруют&quot; прямо на улице, а потом или на бойню на ЛБС без какой либо подготовки, либо сразу на органы &quot;распотрошат&quot;, в любом случае - кирдык, а при этом дальше сидите и ждите своей очереди, когда и за вами и вашими детьми придут.
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