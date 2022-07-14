Судья, вынесший приговор в отношении Шора, был уволен

Андрей Никулча, судья, который приговорил беглого депутата Илана Шора к 7 с половиной годам лишения свободы, после чего распорядился о его освобождении, хотя прокуратура требовала 19 лет лишения свободы, был уволен Высшим советом магистратуры (ВСМ).