​Си Цзиньпин представил восемь направлений развития инициативы «Один пояс, один путь»

Председатель КНР Си Цзиньпин на третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" рассказал о результатах, которых удалось добиться странам-партнерам в совместном продвижении инициативы за 10 лет с момента ее выдвижения.
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