White House: Biden has not seen a neurologist outside annual physicals

Joe Biden has only seen a neurologist as part of his annual physical examination, the president's physician said late Monday in an attempt to squash swirling speculation about the commander and chief's health.
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