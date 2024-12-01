Кофе в 2025 году может подорожать сразу на четверть, так как в Бразилии и Вьетнаме – мировых лидеров по производству арабики и робусты – снизится урожай из-за плохой погоды.
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Кофе в 2025 году может подорожать сразу на четверть, так как в Бразилии и Вьетнаме – мировых лидеров по производству арабики и робусты – снизится урожай из-за плохой погоды.