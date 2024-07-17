Политолог Васильев: к словам Киева о завершении боевых действий надо отнестись настороженно

Украина будет реализовывать свои шаги только после согласования с западными партнерами К информации о том, что Украина собирается в ближайшее время завершить боевые действия и приступить к переговорам с Россией, следует относиться достаточно настороженно.
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