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Петербургский дневник

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Политолог Васильев: к словам Киева о завершении боевых действий надо отнестись настороженно

Украина будет реализовывать свои шаги только после согласования с западными партнерами К информации о том, что Украина собирается в ближайшее время завершить боевые действия и приступить к переговорам с Россией, следует относиться достаточно настороженно.

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