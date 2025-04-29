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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» может сократить еще 200 сотрудников, включая членов высшего руководства. После прихода Рэтклиффа штат клуба сократился более чем на треть (Daily Mail)

По данным Daily Mail, новая волна сокращений может затронуть выокопоставленных сотрудников «Манчестер Юнайтед».

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