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RT Russia

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Силы ПВО ВС России сбили 313 украинских БПЛА над страной за ночь

Силы ПВО ВС России сбили 313 украинских БПЛА над страной за ночь

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за ночь 313 украинских БПЛА над регионами страны.

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