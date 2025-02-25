Украинская администрация Часова Яра выдала удар по наемникам за атаку на детсад

Один из детсадов в Часовом Яре играл роль лагеря для иностранных наемников. Однако украинская администрация выдавала удары по нему за атаки на образовательное учреждение, рассказал РИА «Новости» беженец Павел Морковин.
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