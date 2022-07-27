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Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Генеральная прокуратура РФ планирует добиваться справедливого наказания для тех преступников, которые были ответственны за убийство мирных жителей на Украине, сообщил в ходе рабочей поездки в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

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