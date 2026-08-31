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Нижегородский район

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Продукция Карачаровского механического завода востребована в Москве

Продукция КМЗ востребована в Москве. Как сообщил в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин, предприятие не только поставляет лифты, но и наращивает и сервисное направление.

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