Продукция Карачаровского механического завода востребована в Москве

Продукция КМЗ востребована в Москве. Как сообщил в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин, предприятие не только поставляет лифты, но и наращивает и сервисное направление.
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