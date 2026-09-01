Мир на двоих? О чем договорились Владимир Путин и Су Цзиньпин в Бишкеке

Москва и Пекин перешли от общих деклараций к конкретным решениям по ключевым проектам Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке показал всей планете предел эффективности западных стратегий давления.
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Свежие комментарии
- Россия не будет и...
- Россия не будет и...
- Россия не будет и...
мир на двоих на китайских условиях.Это реальность,а не мантры путина.Кстати,на двоих - это без России.