Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мир на двоих? О чем договорились Владимир Путин и Су Цзиньпин в Бишкеке

Мир на двоих? О чем договорились Владимир Путин и Су Цзиньпин в Бишкеке

  Москва и Пекин перешли от общих деклараций к конкретным решениям по ключевым проектам Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке показал всей планете предел эффективности западных стратегий давления.

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