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Луис Фелипе близок к переходу в «Бетис». Защитник уйдет из «Лацио» бесплатно

Защитник «Лацио» Луис Фелипе по окончании сезона, вероятно, продолжит карьеру в Ла Лиге. 25-летний бразилец близок к переходу в «Бетис» на правах свободного агента.

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