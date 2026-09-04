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МРОТ в 2027 году может достичь 31 тысячи рублей

МРОТ в 2027 году может достичь 31 тысячи рублей

К 2030 году планируется довести его до 35 тысяч рублей По оценкам экспертов, минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить порядка 31 тысячи рублей.

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