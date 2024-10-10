Минпромторг перезапустить Донецкий металлургический завод Одно из старейших предприятий в Донбассе, гигант металлургии Донецкий металлургический завод (ДМЗ) возобновит полноценное производство.
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Минпромторг перезапустить Донецкий металлургический завод Одно из старейших предприятий в Донбассе, гигант металлургии Донецкий металлургический завод (ДМЗ) возобновит полноценное производство.
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