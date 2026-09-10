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Что не так с людьми, которых каждые выходные тянет в лес за грибами

Что не так с людьми, которых каждые выходные тянет в лес за грибами

Есть люди, которые не очень-то любят есть грибы, но при этом в сезон каждые выходные едут в лес на тихую охоту.

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