На Земле началась магнитная буря предмаксимального уровня

Постепенно ее интенсивность будет падать, а завершится буря только в конце 12 мая На Земле началась мощная магнитная буря, которая будет идти с 11 по 12 мая включительно, сообщают в лаборатории солнечной астрономии.
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