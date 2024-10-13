ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО АВТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССАХ ТРАССОВЫЕ МОДЕЛИ.

С 4 по 6 октября в г. Минске проходил чемпионат Республики Беларусь по трассовым автомоделям.Бобруйск представляли спортсмены нашего Центра, под руководством мастера спорта Республики Беларусь, педагога дополнительного образования Виталия Гудкова.