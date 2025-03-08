Россия жёстко ответила Европе «Калибрами» и «Искандерами». F-16 и «Миражи» больше не взлетят Юлия СоколоваF-16 и «Миражи» больше не взлетят — именно так охарактеризовали последние события независимые эксперты, указывая на то, что недавние удары по военной инфраструктуре Украины стали одним из самых громких эпизодов с начала СВО.