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FiNE NEWS

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ВСУ в Волчанском котле Харьковской области утратили единство управления и распались на разрозненные группы

В Волчанском котле Харьковской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) утратили единство управления между командным составом и пехотой, что привело к распаду на разрозненные группы.

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