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Болельщика из Нидерландов, проехавшего на велосипеде 6381 километр, не пускали на матч ЧМ-2022 из-за эмблемы One Love

Болельщика, приехавшего из Амстердама в Доху на велосипеде, не пускали на матч ЧМ-2022. 34-летний мужчина по имени Лоренс преодолел 6381 километр на велосипеде, чтобы посетить турнир.

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