Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве бойцом MMA супруги бизнесмена в Новороссийске

Незадолго до преступления фигурант вместе с подельниками напал ещё на двух людей.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства супруги бизнесмена и похищений людей в Новороссийске.
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