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Бастрыкин вмешался в дело о нападении бойцовской собаки на женщину

Бастрыкин вмешался в дело о нападении бойцовской собаки на женщину

Животное натравил на петербурженку хозяин. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения бойцовского пса на женщину в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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