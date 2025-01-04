Бастрыкин вмешался в дело о нападении бойцовской собаки на женщину

Животное натравил на петербурженку хозяин. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения бойцовского пса на женщину в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии