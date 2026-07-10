MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фонд Healthpeak Properties утвердил выплаты на третий квартал 2026 года

Фонд Healthpeak Properties утвердил выплаты на третий квартал 2026 года

Крупный американский инвестиционный фонд недвижимости Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: DOC), входящий в индекс S&P 500 и специализирующийся на владении, управлении и девелопменте премиальных объектов для нужд здравоохранения, медико-биологических исследований и клинической диагностики, объявил о решении своего совета директоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии