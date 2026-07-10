Фонд Healthpeak Properties утвердил выплаты на третий квартал 2026 года

Крупный американский инвестиционный фонд недвижимости Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: DOC), входящий в индекс S&P 500 и специализирующийся на владении, управлении и девелопменте премиальных объектов для нужд здравоохранения, медико-биологических исследований и клинической диагностики, объявил о решении своего совета директоров.