Фонд Healthpeak Properties утвердил выплаты на третий квартал 2026 года

Крупный американский инвестиционный фонд недвижимости Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: DOC), входящий в индекс S&P 500 и специализирующийся на владении, управлении и девелопменте премиальных объектов для нужд здравоохранения, медико-биологических исследований и клинической диагностики, объявил о решении своего совета директоров.
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