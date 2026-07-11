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За рулем

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Стритрейсеры в России начали отменять соревнования из-за некачественного бензина

Стритрейсеры в России начали отменять соревнования из-за некачественного бензина

Количество нелегальных уличных гонок в столице резко пошло на спад, практически вдвое. Виной всему, как выяснилось, вовсе не ужесточение законов или рейды полиции, а банальная нехватка топлива и его качество.

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