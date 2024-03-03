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В Госдуму внесен законопроект о процентах по кредитам участников СВО

В Госдуму внесен законопроект о процентах по кредитам участников СВО

Согласно сообщению ТАСС, правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает списание процентов по потребительским кредитам, которые были начислены в период кредитных каникул, для участников специальной военной операции (СВО).

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