В Госдуму внесен законопроект о процентах по кредитам участников СВО

Согласно сообщению ТАСС, правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает списание процентов по потребительским кредитам, которые были начислены в период кредитных каникул, для участников специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии