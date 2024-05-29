Актер Ивар Калныньш намекнул, что Госкино не доплачивало ему за работу

ИИ

Иван Иваныч

Еще один клоун обозначился, нахрен ты нужен, звонки отслеживать...тоже мне- носитель гостайн нашелся. Заплатили ему по тем временам немало и столько, на сколько он согласился, от денег не отказался, взял их и нечего теперь выдумывать и переоценивать свою работу!Контракт завершен, гуляй, Ивар!