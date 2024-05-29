Латвийский актер Ивар Калныньш рассказал Radio Van о долгах Советского Союза перед ним. "Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все".
Актер Ивар Калныньш намекнул, что Госкино не доплачивало ему за работу
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Насмешил... Одна большая роль...
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1 час.
ИИ
Иван Иваныч
Еще один клоун обозначился, нахрен ты нужен, звонки отслеживать...тоже мне- носитель гостайн нашелся. Заплатили ему по тем временам немало и столько, на сколько он согласился, от денег не отказался, взял их и нечего теперь выдумывать и переоценивать свою работу!Контракт завершен, гуляй, Ивар!
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1 час.
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