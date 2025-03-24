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Пожар в Москве: 17-летний подросток среди пострадавших в жилом доме

Пожар в Москве: 17-летний подросток среди пострадавших в жилом доме

На северо-востоке Москвы в квартире многоэтажного дома произошел пожар. Пострадали трое, включая 17-летнего подростка.

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