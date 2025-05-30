"Качественно, громко": Координатор подполья заявил об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области

Удар по базе ВСУ в Одесской области привёл к детонации. Как сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья Николаева, атака зафиксирована в три временных отрезка, один из которых нанёс значительный ущерб.
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