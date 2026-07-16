Русский вождь папуасов: Миклухо-Маклай первым доказал несостоятельность западных расовых теорий

180 лет назад, 5 (17) июля 1846 года, родился Николай Миклухо-Маклай. Соотечественники-потомки помнят его как выдающегося путешественника, ученого, борца против работорговли, познавшего фантастическую популярность, которая переросла в посмертную славу.