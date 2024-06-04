Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Moderna подскочили почти на 4%

Акции Moderna подскочили почти на 4%

Акции американской биотехнологической компании Moderna подскочили в ходе премаркета почти на 4% после того, как она сообщила о положительных результатах ранней фазы клинических испытаний комбинированного использования экспериментальной противораковой вакцины Moderna в сочетании с препаратом Keytruda от Merck на пациентах с поздней стадией меланомы, пишет издание Quartz.

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