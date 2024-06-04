Акции Moderna подскочили почти на 4%

Акции американской биотехнологической компании Moderna подскочили в ходе премаркета почти на 4% после того, как она сообщила о положительных результатах ранней фазы клинических испытаний комбинированного использования экспериментальной противораковой вакцины Moderna в сочетании с препаратом Keytruda от Merck на пациентах с поздней стадией меланомы, пишет издание Quartz.